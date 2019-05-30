Эксперт назвал давление США на Турцию из-за С-400 «жестом отчаяния»

Москва, 30 мая. Политолог Андрей Кошкин назвал давление США на Турцию из-за сделки с Россией по покупке С-400 «жестом отчаяния».

Размышлениями на тему заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова поделился во время большого интервью RT.

«Вашингтон жестко наказывает Анкару на глазах всего мира, однако эти поступки можно назвать жестом отчаяния», — пояснил эксперт, назвав действия администрации США по отношении к Турции неоправданными.

Как считает политолог, Анкаре следует ждать от Вашингтона не только разрыва договоренностей по программе F-35, но и требований возврата уже поставленных военных самолетов.

«Нужно учитывать то, что каждое соглашение уникально — все пункты прописываются по образцу конкретной боевой техники и вооружения. Не исключено, что Турция потребует компенсацию, но пока неясно, в каких инстанциях», — резюмировал политолог.

Напомним, что американские власти могут приостановить программу обучения летчиков из Турции навыкам управления истребителем-бомбардировщиком F-35. В качестве причины указывается намерение Анкары приобрести у Москвы ЗРС С-400.

Добавим, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым ультиматум США в адрес Турции в отношении закупок российских С-400.

Песков подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что сделка по зенитным ракетным системам С-400 является уже свершенной.