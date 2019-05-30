Онищенко объяснил свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Москва, 30 января. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам заниматься физнагрузкой для борьбы с лишним весом и жить «чуть-чуть впроголодь». Позже он пояснил журналистам KP.ru свои слова.

«Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что питание «должны быть сдержанным», кроме того, нужно уменьшать потребление калорий.

«Надо идти по пути укрепления пресса!» — отметил депутат.

Ранее американские специалисты выяснили, что физическая активность приносит серьезную пользу организму. Люди, занимающиеся интервальными тренировками, сокращали массовую долю жира, практически на треть, в сравнении с теми, кто не занимался такой физнагрузкой, отмечается в исследовании.

Геннадий Онищенко напомнил, что обменные процессы у пожилых людей снижены, поэтому нужно эффективно потреблять пищу.

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — отметил депутат.

Отметим, что ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что для поддержания здоровья в пожилом возрасте женщинам полезно ходить. Они подчеркнули, что физические нагрузки снижают риск заболеваний болезней сердца и мозга и позволяют избежать преждевременной смерти, сообщают «Известия».