Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

Киев, 30 мая. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о вероятном росте цен на бензин в связи с ограничением на экспорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает сайт ведомства.

АМКУ отмечает, что из России и Белоруссии поступает около 80% от общего объема поставляемых на Украину нефтепродуктов. Поэтому «ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация» прямо зависят от стабильных поставок горючего из соседних стран.

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети». В АМКУ подчеркнули, что ведомство известило о существующих угрозах администрацию президента и правительство Украины, а также Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Украинское правительство расширило в апреле санкции в отношении России, включив в список запрещенных для импорта товаров бутылки, банки для консервирования и другую продукцию.

В ответ Россия ограничила поставки дизельного топлива, бензина и угля. Продавать горючее на Украину можно будет только по специальным разрешениям, сообщила Газета.ru. Новые правила торговли должны вступить в силу 1 июня.

Кроме того, был введен запрет экспорта на Украину нефти, бутана, этана, битума, пропилена и этилена и импорт украинской продукции машиностроения, металлообработки, легкой промышленности и других товаров.