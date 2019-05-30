Стало известно, где и в какой валюте хранят сбережения жители России

Москва, 30 мая. Опрос, проведенный специалистами холдинга «Ромир», показал, где и в какой валюте россияне хранят сбережения.

Социологическое исследование было проведено в апреле, участниками опроса стали 1500 граждан России старше 18 лет, проживающие в городах и на селе во всех федеральных округах.

«Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет», — говорится в пояснительной записке к опросу.

Так, в прошлом году о том, что есть сбережения, говорили 48% россиян, в 2017 году этот показатель равнялся 57%. В 2016-м сбережения имели 27% граждан, в 2015-м году – 31% респондентов.

Как оказалось, доля россиян, которые хранят сбережения только в рублях, за год снизилась до 74% с 79%. А вот в американских долларах и европейской валюте накопления хранят лишь 2% респондентов, также как и в 2018-м.

Более всего россияне предпочитают держать деньги в отечественных банках — 42%. 37% респондентов заявили, что держат заначку в наличных рублях. На третьем месте — наличная валюта (23%).

При этом более половины россиян (52%) в 2019-м году предпочли бы вложить свободные деньги в недвижимость или землю, а вот банковским депозитам доверила бы свои накопления почти треть опрошенных (30%).

Напомним, что минувшей зимой глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал жителям России стоит хранить свои сбережения в трех валютах: рублях, евро и долларах. Депутат отметил, что на курс российской национальной валюты влияют объемы ее продажи на внутреннем рынке, цены на нефть и санкции.