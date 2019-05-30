Клинтон обвинила Трампа в подрыве демократии в США

Вашингтон, 30 мая. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента страны Дональда Трампа в подрыве законов США и демократии.

«Мы наблюдаем нападение на принцип верховенства права и фундаментальные основы нашей демократии», — заявила Клинтон, выступая на церемонии Хантеровского колледжа в Нью-Йорке.

По ее словам, администрация президента США не препятствовала якобы «вмешательству» России в выборы президента в 2016 году.

«Мы наблюдаем полный отказ со стороны нынешней администрации осудить иностранную державу за попытку вмешательства в нашу демократию», — подчеркнула Клинтон.

Напомним, что в 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование о «российском вмешательстве» в выборы президента. Оно длилось 22 месяца и завершилось полным провалом. Спецпрокурор признал, что не нашел какого-либо «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Провальное расследование оплачивалось на деньги рядовых американцев, всего было потрачено 22 млн долларов. Выступая перед журналистами, Мюллер признал свое фиаско. Он заявил, что подает в отставку и уходит из министерства юстиции США.

Дональд Трамп отреагировал на отставку Мюллера на своей странице в Twitter, сообщает телеканал «360».

«Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек [считается] невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — написал американский лидер.

Ранее российская компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина обратилась в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра. По словам адвоката «Конкорда» Эрика Дюбелье, они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, поделившись мнением о якобы виновности «Конкорда». Этим Мюллер и Барр нарушили право российской компании на справедливый суд. Позже суд Вашингтона обязал прокуроров до 7 июля дать ответы на вопросы защиты «Конкорда».