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Экс-министр экономики Украины предупредил о надвигающейся катастрофе

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Экс-министр экономики Украины предупредил о надвигающейся катастрофе

Киев, 30 мая. Бывший руководитель министерства экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом, передает РИА Новости.

С заявлением на тему экс-глава экономического ведомства выступил в эфире телеканала NewsOne, добавив, что если его предсказания сбудутся, ситуация в стране значительно усугубится.

«В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений», — пояснил Суслов.

«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — добавил бывший министр экономики Украины.

По мнению Виктора Суслова, одним из методов спасения экономики страны может стать пересмотр отношений с Россией.

«Зеленский должен сказать «да, мы должны вернуться на рынки России», потому что мы там уже потеряли несколько миллиардов долларов от взаимных санкций», — уточнил экс-министр.

К слову, буквально на прошлой неделе украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что новому президенту Украины необходимо отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу.

Экс-министр экономики Украины предупредил о надвигающейся катастрофе

Позднее стало известно, что Владимир Зеленский не собирается объявлять дефолт по совету Коломойского. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Как считает политолог Андрей Иванов, история с предложением Коломойского объявить дефолт крайне странная. Если Киев решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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