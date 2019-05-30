Экс-министр экономики Украины предупредил о надвигающейся катастрофе

Киев, 30 мая. Бывший руководитель министерства экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом, передает РИА Новости.

С заявлением на тему экс-глава экономического ведомства выступил в эфире телеканала NewsOne, добавив, что если его предсказания сбудутся, ситуация в стране значительно усугубится.

«В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений», — пояснил Суслов.

«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — добавил бывший министр экономики Украины.

По мнению Виктора Суслова, одним из методов спасения экономики страны может стать пересмотр отношений с Россией.

«Зеленский должен сказать «да, мы должны вернуться на рынки России», потому что мы там уже потеряли несколько миллиардов долларов от взаимных санкций», — уточнил экс-министр.

К слову, буквально на прошлой неделе украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что новому президенту Украины необходимо отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу.

Позднее стало известно, что Владимир Зеленский не собирается объявлять дефолт по совету Коломойского. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Как считает политолог Андрей Иванов, история с предложением Коломойского объявить дефолт крайне странная. Если Киев решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров.