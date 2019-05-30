Далай-лама рассказал, как стать счастливым

Москва, 30 мая. Далай-лама связал счастье с «покоем ума» и «шестым сознанием», а не с материальными приобретениями и пятью органами чувств.

Далай-лама отметил, что в буддизме выделяют пять видов сознания, которые связаны с органами чувств. «Шестой вид сознания», с которым связано настоящее счастье, по его словам — ментальный.

«Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера​​​. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума», — цитирует 83-летнего Далай-ламу РИА Новости.

По его словам, образование в западном мире направлено на получение материальных ценностей, которые могут подарить только чувственные наслаждения. Духовный лидер отметил, что люди получают удовольствие от красивой музыки, зрелищ, спортивных состязаний, прикосновений, еды, приятных запахов и сексуального наслаждения. Но они испытывают ощущения счастья, которые полностью основаны на чувственном восприятии. Такое счастье Далай-лама назвал непостоянным, так оно пропадает, когда исчезают вызвавшие его «материальные причины».

«Ментальное сознание», по его словам, выше связанных с органами чувств видов сознания. Духовный лидер призвал осознанно желающих быть счастливыми людей «работать с ментальным уровнем».

Далай-лама также отметил роль России в продвижение идеи о важности покоя ума, так как страна служит мостом между Европой и Азией.

«Сейчас ситуация действительно созревает. Поскольку Россия – это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума», — заявил он.

Ранее Газета.ru сообщила, что Далай-лама XIV был госпитализирован с грудной инфекцией в индийском мегаполисе Нью-Дели. Его направили на амбулаторное лечение и вскоре выписали.