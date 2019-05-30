Турция планирует разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Вашингтон, 30 мая. Американские истребители F-35 будут размещены в Турции вне досягаемости российских ЗРК С-400. Об этом заявил турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что американские истребители и российские зенитно-ракетные комплексы будут находиться в двух конкретных районах страны. Он обратил внимание, что Анкара планирует разместить в стране систему противовоздушной обороны, а не систему нападения. Дипломат заверил, что с С-400 будут работать исключительно турецкие военные.

Напомним, что Штаты заявляют, что ЗРК С-400 не совместимы со стандартами НАТО. Вашингтон вновь стал угрожать Турции ввести против нее санкции, если она не откажется от покупки российского оружия.

«Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400», — заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус в среду, 29 мая.

Она подчеркнула, что США может приостановить участие Анкары в программе истребителя-бомбардировщика F-35.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не откажется от покупки российского оружия. Он подчеркивал, что никто не может требовать изменить это решение, поскольку приобретение С-400 является суверенным правом страны.

Ранее ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич высказал мнение, что Штаты проиграли в переговорах с Турцией по теме С-400, именно поэтому они поставили ультиматум Анкаре, передают «Известия».