Антонов заявил о сохранении потенциала образовательного сотрудничества США и РФ

Вашингтон, 30 мая. Россия и США сохраняют значительный потенциал для образовательного сотрудничества между университетами. Об этом в среду заявил посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что глобализация системы образования ведет к усилению конкуренции университетов в национальном и региональном масштабах и дает передовым образовательным учреждениям возможность привлекать больше иностранных абитуриентов. По словам Антонова, у России и США есть потенциал для развития сотрудничества в образовательной сфере.

«На сегодняшний день сохраняется большой потенциал для развития образовательного сотрудничества между университетами России и Америки. Наша страна, как и многие другие, заинтересована в привлечении талантливых студентов из-за рубежа», — сообщил на торжественном приеме участников международной образовательной конференции NAFSA 2019 в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне Антонов.

Посол напомнил, что согласно национальному проекту «Образование» количество обучающихся в российских научных организациях и вузах иностранцев должно увеличиться «как минимум в два раза». Лучшие из них смогут получить работу в России.

Антонов заявил о необходимости развивать российско-американские совместные магистратуры, аспирантуры и программы двух дипломов, расширять совместные научные исследования, поддерживать практику поездок профессорско-преподавательского состава.

Посол добавил, что уже более полувека традиционным спросом у американцев пользуются российские специальности в сфере литературы, культуры, искусства и русского языка. По словам дипломата, Россия продолжит на конкурсной основе предоставлять гражданам США стипендии для бесплатного обучения в лучших университетах страны. При наличии спроса российская сторона может увеличить количество выделяемых стипендий, подчеркнул Антонов.

В заключение дипломат сказал, что учившиеся в США россияне и получавшие образование в России американцы, возвращаясь на родину, становятся послами доброй воли.

Ранее Антонов заявил о готовности России к сотрудничеству с США по Сирии, сообщила Газета.ru. Посол подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу с Вашингтоном и по другим вопросам.