МИД РФ предостерег Иран от выхода из ядерной сделки

Москва, 30 мая. Россия предостерегла Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

По его словам, выход из договора может быть качественно новым шагом в направлении дестабилизации и подрыва основ международной системы ядерного нераспространения.

Замминистра подчеркнул, что 60-дневный срок, во время которого Тегеран приостановил добровольно принятые на себя обязательства по СВПД, заканчивается в начале июля.

«Видимо, в отсутствие решения имеющихся проблем последует реализация так называемой второй части», — отметил дипломат в беседе с «Российской газетой».

По его словам, Москва с пониманием отнеслась к решению Тегерана начать обогащать уран выше уровня в 3,67%, а также прекратить модернизацию реактора в Араке. Иран заявил, что пойдет на такой шаг в том случае, если другие стороны ядерной сделки не вернутся к ее выполнению.

Напомним, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Иран приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. В мае 2018 года Вашингтон заявил, что выходит из ядерной сделки с Тегераном, и ввел против него санкции. Через год власти Ирана заявили, что приостанавливают свое участие в сделке. Они заявили о готовности возобновить участие в СВПД, в том случае, если другие участники вернуться к ее выполнению. Тегеран дал им на это шесть месяцев.

Ранее американские СМИ сообщили, что Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония отказались от закупки иранской нефти, опасаясь попасть под санкции США, сообщает телеканал «360».

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что исключает возможные переговоры с США, поскольку в них «нет смысла», сообщают «Известия».