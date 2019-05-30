Мигранты из Бангладеш вместо Франции оказались на Украине

Киев, 30 мая. На одном из пограничных пунктов Украины были задержаны два нелегальных мигранта из Бангладеш, которые направлялись во Францию.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт украинской пограничной службы, курьезный случай произошел на пункте пропуска Дьяково, что в Закарпатской области.

Во время осмотра грузовика с иностранными номерами, за рулем которого находился гражданин Сербии, пограничники заметили, что у прицепа был в некоторой степени поврежден тент.

При детальном досмотре было обнаружено, что автомобиль, кроме грузов перевозил двух мужчин азиатской внешности. При разбирательстве стало понятно, что это граждане Бангладеш.

При этом мигранты были очень удивлены и даже растеряны. Как оказалось, задержанные направлялись во Францию, и не рассчитывали, что вместо Западной Европы окажутся в Восточной.

Пограничная служба Украины по факту случившегося начала проверку. Согласно закону мигрантов привлекут к ответственности за незаконную попытку перемещения границы и выдворят на территорию соседней Румынии.

Напомним, что граждане Украины за прошлый год перечислили на родину 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных Всемирного банка.

По имеющейся информации, Украина стала лидером по этому показателю среди стран Европы и Центральной Азии. Во Всемирном банке объясняют рост доли денежных переводов увеличением спроса в соседних государствах на украинских работников, а также усовершенствованием механизма расчетов.