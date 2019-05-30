Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Вашингтон, 30 мая. РФ категорически отвергает обвинения американских властей в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — подчеркнул дипломат.

По его словам, обвинения похожи на «спланированную, срежиссированную атаку», целью которой стали режим контроля над вооружениями и вся архитектура стратегической стабильности.

Глава военной разведки США Роберт Эшли в среду заявил, что РФ «вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания» и стандарт «нулевой мощности», сообщила Газета.ru. Однако он не смог ответить, соблюдает ли российская сторона ДВЗЯИ.

В отличие от России США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не взяли на себя обязательства по его соблюдению.