Клиенты НПФ смогут получать пенсии по старым правилам

Москва, 30 мая. Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами, смогут получать пенсионные выплаты по старому пенсионному возрасту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект может быть принят до 28 июня. На него должно быть получено положительное заключение от Центробанка и правительства. Принятие закона позволит уравнять в правах всех клиентов добровольной системы накопления на пенсию.

В тексте законопроекта указано, что негосударственную пенсию могут получать мужчины и женщины, достигшие возраста 60 лет и 55 лет соответственно. При этом граждане могут установить другой пенсионный возраст в своем договоре НПО, однако он не должен переходить за рамки 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Законопроект, в случае его принятия, будет распространяться на заключенные с 1 января 2019 года договоры, пишут «Известия».

В Центробанке положительно отнеслись к нормам этого законопроекта, в Минфине заявили журналистам «Известий», что документ к ним еще не поступал.

Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик заявил, что представители НПФ считают законопроект справедливым. Вкладчики НПО будут сами определять возраст, с которого станут получать выплаты, что позволит сохранять равноправие между теми, кто заключил договоры до принятия закона в 2018 году, и тех, кто заключил или будет заключать договоры позднее, подчеркнул Эрлик.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что выплаты пенсионерам в 2025 году превысят поступления, однако фонды справятся с этим, что не повлечет никаких проблем для пенсионеров, сообщает телеканал «360».

Отметим, что в 2019 году кабмин планирует дополнительно выделить более 4 млрд рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.