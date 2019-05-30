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Россия

Иностранцам могут запретить работать гидами в России

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Иностранцам могут запретить работать гидами в России

Москва, 30 мая. Петербургские депутаты предложили запретить иностранным гражданам работать гидами и водить экскурсии. Соответствующий законопроект может обсудить в четверг комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Поправки необходимо внести по двум причинам. Первая — это право туристов в Петербурге на правильную и достоверную информацию, вторая — это экономическая целесообразность», — цитирует одного из авторов инициативы Алексея Макарова «Парламентская газета»

Авторы законопроекта предлагают штрафовать нарушителей на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. Иностранных граждан они предлагают выдворять из страны.

Петербургские депутаты считают, что в случае принятия законопроекта, федеральные органы власти должны разработать правила оказания услуг и порядок аттестации работников. Проводить аттестацию и наказывать нарушителей, по их замыслу, должны региональные власти.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: Парламентская газета
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