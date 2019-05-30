Общероссийское объединение пассажиров сообщило о двукратном росте цен на плацкарт

Москва, 30 мая. Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в ФАС на резкое повышение стоимости билетов в плацкартные вагоны на период с июня по июль 2019 года. Соответствующее письмо организация направила на имя главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

В послании говорится, что объединение получило многочисленные жалобы от россиян и проанализировало цены на билеты в случайные даты в июне и июле по 12 различным направлениям. В результате выяснилось, что стоимость поездок в плацкартных вагонах на некоторых направлениях выросла в два раза, сообщили «Известия».

Наибольший рост отмечен на направлениях Москва — Калининград, Москва — Адлер и Новосибирск — Томск. В первом случае цены выросли почти в два раза, во втором — на 97%, в третьем — на 93%. Меньше всего увеличилась стоимость поездок из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова. Но даже на этих направлениях цены поднялись более чем на 60%.

Авторы письма отмечают, что перевозки в плацкартных вагонах являются дотационными. Государство устанавливает на них цены и компенсирует из бюджета недостающие доходы РЖД. В письме также говорится, что согласно указу ФАС от 1 января 2019 года тарифы были проиндексированы на 3,9% по отношению к прошлому году. Их повышение более чем на 20% не допускалось в период с 14 июня по 1 сентября.

Ранее Газета.ru сообщила, что РЖД прорабатывает возможность строительства в Санкт-Петербурге железнодорожного кольца, которое объединит все существующие направления. В компании считают, что такое развитие инфраструктуры будет удобно для пассажиров.