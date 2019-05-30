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Рособрнадзор призвал родителей не отправлять детей на ЕГЭ при плохом самочувствии

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Рособрнадзор призвал родителей не отправлять детей на ЕГЭ при плохом самочувствии

Москва, 30 мая. Рособрнадзор призвал родителей следить за состоянием здоровья своих детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях»,— говорится в сообщении.

Любой выпускник может перенести сдачу выбранных предметов ЕГЭ или ОГЭ на резервные дни, если чувствует себя плохо. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку, подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.

Замруководителя ведомства Анзор Мурзаев заявил, что безусловным приоритетом для Рособрнадзора является здоровье и благополучие всех выпускников, а также создание комфортных условий для прохождения итоговой аттестации.

Напомним, что в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ умерла выпускница. У нее был врожденный порок сердца. Медики в школе рекомендовали ей отказаться от написания экзамена, поскольку у нее был нездоровый вид, однако девушка отказалась, сообщает телеканал «360».

Как передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в следствии, она посещала школу эпизодически, находясь на домашнем обучении. Девушка мечтала поступить в медицинский, поэтому решила прийти в школу и сдавать ЕГЭ наравне со всеми.

По словам, источника, у следователей, скорее всего, не возникнет вопросов к учебному учреждению, поскольку выпускница была совершеннолетней и ей не могли отказать в сдаче экзамена. В настоящий момент следователи проверяют действия врачей.

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Автор: Борис Николаев
Источник: пресс-служба Рособрнадзора
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