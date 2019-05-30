Пользователи Сети прокомментировали возвращение Саакашвили на Украину

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство. Пользователи Сети прокомментировали возвращение грузинского политика на Украину.

Некоторые отреагировали на такое решение с юмором.

«Летел, наверное, быстрее самолета. Что же его так тянет в Киев?» — написал один из пользователей. «Цирк собирается!» — отметил @minabhishma6pr. «Малыш! Он обещал вернуться — и он прилетел! Встречайте, Карлсончик вернулся!» — заявила @2_S1958.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский подписал распоряжение, которое вносит изменение в указ президента Украины от 26 июня 2017 года. Из него исключается положение об утрате Саакашвили украинского гражданства.

Бывшего президента Грузии лишили гражданства из-за того, что он предоставил ложные данные в анкете при переезде на Украину: политик написал, что не находится под следствием, хотя в Грузии был фигурантом уголовного дела. Саакашвили заявил, что пострадал из-за того, что обличал коррупционеров из окружения Петра Порошенко.

Лидер партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что вместе с Сааквашвили планируют работать на благо Украины. По его словам, представители партии смогут взаимодействовать с новым президентом Украины, сообщает телеканал «360».

Как пишут «Известия», депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал поездку Саакашвили на Украину с возвращением политической мумии.

«Дальше все будет, как в голливудских фильмах. Фантастические возможности, невероятные приключения, нарушение всех мыслимых законов и потрясающая живучесть», — заявил Бальбек.

Отметим, что перед возвращением в Киев Сааквашвли получил в консульстве Украины в Варшаве удостоверение личности.