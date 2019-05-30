Российские космонавты завершили работы в открытом космосе

Москва, 30 мая. Российские космонавты экипажа Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко с небольшим опережением графика завершили первый в 2019 году выход в открытый космос.

Космонавты пробыли снаружи МКС шесть часов и одну минуту. За это время они выполнили ряд работ по очистке иллюминаторов модуля «Поиск» и монтажу оборудования на внешней поверхности станции. Согласно первоначальному плану, выход должен был продлиться чуть более шести часов — с 18.42 29 мая до 00.57 30 мая по московскому времени.

У космонавтов возникли расхождения по времени завершения миссии с Центром управления полетами (ЦУП). На Земле в шутку объяснили инцидент тем, что Овчинин носит часы «Омега», тогда как работник ЦУПа предпочитает «Ситизен».

Российские космонавты посвятили выход 85-летию легендарного Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года первым в мире вышел в открытый космос. На их скафандрах были прикреплены надписи «С днем рождения, Алексей Архипович» и «Леонов №1». Космонавты записали видеопоздравление Леонову и вынесли за борт МКС его портрет.

После работы в открытом космосе космонавты забрали полотенце, которое висело на внешней стороне станции. Его около 10 лет назад оставил в открытом космосе российский космонавт. Полотенце использовалось для удаления загрязнений со скафандров во время работы за бортом МКС. В специальном контейнере его доставят на Землю, где полотенце изучат специалисты.

Ранее Газета.ru сообщила, что астронавтам из США пришлось полотенцами убирать воду, которая вылилась в модуль Tranquility из-за расстыковки быстроразъемного соединения.