Россия не считает давление США на Иран переговорным путем

Москва, 30 мая. Россия не может согласиться с логикой оказания давления на Иран, чтобы добиться его капитуляции. Об этом в эфире российского телевидения заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что российская сторона не считает подобные действия США переговорным путем.

«Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь», — сообщил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы добиться всеобъемлющего соглашения с иранской стороной, не дать руководству страны «средств для продолжения деструктивной внешней политики» и заставить вести переговоры по полномасштабной сделке.

Из-за наложенных Соединенными Штатами ограничений от закупок иранской нефти отказались Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония, сообщает газета The Wall Street Journal. Объемы поставок в эти страны, а также в Тайвань, Грецию и Италию ранее достигали 1,6 млн баррелей ежедневно.

Тем не менее, в Иране отказались вести с США переговоры о ядерной сделке, сообщила Газета.ru. Верховный лидер страны Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном приносят только вред. По его словам, диалог с США возможен только после отмены наложенных на Тегеран санкций.