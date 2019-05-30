Пушков вслед за Хаменеи раскритиковал стиль переговоров США

Москва, 30 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков согласился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи относительно того, что США не ведут переговоры, а «диктуют свои условия».

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на заявление Хаменеи о том, что Тегеран отказывается от переговоров с Соединенными Штатами, так как «переговоры с США «не несут выгоды, а приносят лишь вред».

«Думаю, под этим подписались бы многие страны. Причина в том, что США, как правило, не ведут переговоры, а диктуют условия», — заявил российский сенатор.

Отметим, в среду официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон будет добиваться всеобъемлющего соглашения с иранской стороной. По ее словам, Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Тегеран.

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении всех санкций против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном, сообщали «Известия».

Вашингтон также признал террористической организацией элитные части Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей Исламской революции (КСИР). В ответ высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией и назвал Штаты «государством — спонсором терроризма».