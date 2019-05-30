Зеленский назначил главу службы безопасности президента Украины

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей службы безопасности Максима Донца.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником службы безопасности президента Украины», — говорится в указе главы государства.

Телеканал «112 Украина» сообщил, что Донец работал в охране украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Владимир Зеленский назначил главой администрации президента Андрея Богдана, который работал личным адвокатом Коломойского, а также его соратника Геннадия Корбана.

Минюст Украины отреагировал на назначение Богдана и запросил данные о люстрационной проверке. Чиновник работал заместителем министра юстиции и уполномоченным кабмина по вопросам антикоррупционной политики при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче. Это может послужить основанием для запрета работать в должности главы АП.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить Богдана. Она набрала 25 тысяч голосов. Согласно закону страны, Зеленский или его администрация обязаны рассмотреть петицию и дать на нее ответ.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что все украинские олигархи поддерживали кандидатуру Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что между ними не было никакого сговора, однако «в душе» бизнесмены хотели, чтобы шоумен пришел к власти. Коломойский отметил, что среди сторонников Зеленского предприниматели Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

Ранее Владимир Зеленский вернул гражданство экс-главе Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, об этом сообщает «Газета.ru».