Ученые рассказали о пользе ходьбы для пожилых женщин

Вашингтон, 30 мая. Специалисты из Японии и Гарварда рекомендуют пожилым женщинам делать не менее семи тысяч шагов в день, чтобы поддерживать сердце и сосуды в максимально хорошей форме. Об этом сообщает журнал JAMA Internal Medicine.

И-минь Ли (I-Min Lee) из Гарвардского университета (США) c 1993 по 2004 год провела вместе с коллегами масштабное исследование в рамках проекта Women’s Health Study. Изначально ученые пытались выяснить влияние на здоровье сердца и сосудов небольших доз витамина E и аспирина. Эксперты отслеживали состояние здоровья около 40 тысяч женщин в возрасте 45 лет и старше. При этом половина участниц проекта следила за своим здоровьем и уровнем физической активности с помощью браслетов-акселерометров.

Авторы работы воспользовались собранной информацией, чтобы найти верхнюю и нижнюю границу оказывающего на организм женщин в возрасте благотворного действия физических нагрузок. Исследователи отмечают, что средний возраст участниц WHS составлял 72 года и несколько сотен женщин не дожили до конца исследования.

Сопоставив число шагов, сделанных живыми и умершими участницами эксперимента, ученые вычислили оптимальное число шагов, которое благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы организма.

Выяснилось, что первые положительные эффекты от ходьбы можно отметить при 4,4 тысячи шагов в день. Вероятность преждевременной гибели женщин при таком уровне активности снижалась по сравнению со средним для страны уровнем. Эффект сохранялся до отметки в 7,5 тысячи шагов, падая на 15% за каждую тысячу движений. Далее он оставался примерно одинаковым не зависимо от нагрузки на организм.

Ранее Газета.ru сообщила, что, по мнению депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, сохранить здоровье в старости пожилым россиянам поможет жизнь «чуть-чуть впроголодь» и физически активный образ жизни.