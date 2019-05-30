Кабмин РФ добавит на доплаты к пенсии около 4 млрд рублей

Москва, 30 мая. Более 4 млрд рублей предлагается заложить дополнительно в бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщается в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

Согласно проекту, предполагается увеличить финансирование программы «Социальная поддержка граждан» в текущем году на 4,765 млрд рублей — до 1,380 трлн рублей.

Уточняется, что 4 343,3 млн рублей будут направлены социальные доплаты к пенсии, 362,3 млн рублей — на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, 70 млн — для выдачи субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан», 42,9 млн — на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно 0,4 млн — на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения.

На пошлой неделе Министерство труда РФ уточнило правила начисления федеральной социальной доплаты к пенсиям россиян. Смысл доплаты в том, чтобы неработающие пенсионеры, чьи страховые пенсии ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, имели материальное обеспечение положенного уровня. Согласно новым правилам, сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума, после этого уже пенсия индексируется.

Ранее Пенсионный фонд РФ назвал способы сделать пенсию максимально высокой. Как сообщал News.ru, важно следить за отчислениями на пенсию со стороны работодателя. Это можно сделать по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме этого, россияне имеют возможность самостоятельно делать отчисления. На повышение выплат может повлиять и отложенный выход на пенсию.