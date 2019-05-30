Путин подписал закон, повышающий штрафы за самовольное подключение к электросети

Москва, 30 мая. Штрафы за самовольное подключение к сетям инфраструктуры, а также неправомерное использование энергетических ресурсов будут значительно увеличены. Соответствующий закон был принят Государственной Думой РФ и подписан президентом Владимиром Путиным. За несанкционированное подключение граждане будут платить от 15 тысяч рублей штрафа, а организации – до 300 тысяч рублей.

«Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций ТЭК на принадлежащие им энергоресурсы», — отмечается в объяснительной записке к документу.

Данный закон предусматривает увеличение штрафов за повторное самовольное подключение: так, физическим лицам придется заплатить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Необходимость ужесточения наказания в правительстве объяснили явной недостаточностью мер, действующих в настоящее время. По данным ПАО «Россетти» за 2017 год в среднем 8% всех лиц, предпринявших самовольное подключение к чужой электросети, в течение года совершили это деяние повторно. В области газоснабжения этот показатель еще выше – до 27% в среднем по России. Отмечается, что в отдельных регионах – Кабардино-Балкария, Марий Эл, Северная Осетия и другие – он достигает 40-50%.

Напомним, с 2005 года, когда была начата реализация программы газификации, построено уже более 30 тысяч километров газопроводов. Полностью газифицировано за это время более 4 тысяч населенных пунктов по всей России.