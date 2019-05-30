Савченко подтвердила, что будет участвовать в досрочных выборах в Раду

Киев, 30 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила желание участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.

В эфире телеканала «112 Украина» Савченко сообщила, что «политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах».

«О том, какая это будет команда, вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной», — отметила она, уточнив, что дата собрания еще не назначена.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Кандидат от партии «Слуга народа» одержал победу во втором туре президентских выборов, заручившись поддержкой более 73% избирателей.

Ранее предполагалось, что очередные выборы в Верховную раду пройдут в октябре, однако после того, как президент распустил украинский парламент, был подписан указ о проведении досрочных выборов 21 июля этого года.

В среду партия президента объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады по мажоритарным округам. Как сообщали «Известия», у украинцев есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата. Условием является готовность кандидатов «помогать президенту и поддерживать планы команды».

Отметим, в среду широкий общественный резонанс вызвало возвращение на Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Эпатажный политик сообщил журналистам, что не будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

В то же время партия Саакашвили «Движение новых сил» планирует участвовать в парламентских выборах.