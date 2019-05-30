Госдума РФ может увеличить расходы на «Развитие здравоохранения»

Москва, 30 мая. Проект поправок в закон о бюджете на 2019 год, увеличивающий расходы на госпрограмму «Развития здравоохранения» внесен в Госдуму РФ.

«Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 13 311,8 миллиона рублей и составляет 519 430,4 миллиона рублей», — говорится в документе.

Реализация проекта позволит увеличить закупки антиретровирусных лекарств для больных ВИЧ, в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Федеральные центры высоких медицинских технологий Минздрава РФ получат субсидии на приобретение медицинского оборудования и увеличения доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также для повышения ее качества.

Законопроект позволит увеличить закупку лекарств против полиомиелита, вакцины для профилактики гриппа. Также увеличится количество приобретенных товаров и услуг для нужд Росздравнадзора.

Кроме того, увеличится межбюджетный трансферт на компенсацию расходов для оказания медицинской помощи и проведение профилактических прививок гражданам Украины или лицам без гражданства.

Отметим, что нацпроект «Здравоохранение» стартовал в России с 1 января 2019 года. Одной из целей проекта является повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.