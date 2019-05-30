Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россияне не пострадали в ЧП с прогулочным катером на Дунае

104
0 Оставить комментарий

Россияне не пострадали в ЧП с прогулочным катером на Дунае

Будапешт, 30 мая. Посольство РФ в Венгрии не получало данных от компетентных органов о возможности нахождения россиян среди пострадавших при ЧП с катером на Дунае, сообщили Федеральному агентству новостей в диппредставительстве.

По словам дипломатов, данных о пострадавших гражданах РФ в результате инцидента на Дунае нет.

По предварительным данным спасателей, в результате ЧП с катером пострадали в основном туристы из Китая. Однако некоторые местные СМИ сообщают, что речь идет о южнокорейских туристах.

На данный момент известно о гибели семи человек. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести. По некоторым данным, на борту в общей сложности находились 34 человека.

Как сообщалось ранее, спасательная операция осложняется плохими погодными условиями: в Будапеште уже темно, идет дождь и сильный ветер, сообщала «Газета.ру». По данным СМИ, именно высокие волны из-за ветра стали причиной столкновения двух катеров.

Инцидент произошел вечером в среду на Дунае возле парламента Венгрии: катер опрокинулся после того, как в него врезалось другое прогулочное судно. При этом в момент столкновения катер был пришвартован.

На видеозаписях, которые публикуют в Сети очевидцы, видно, что на набережной стоит большое количество автомобилей реанимации, полиции и спасателей. Полиция распорядилась остановить все перевозки на Дунае в центре Будапешта.

 

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров