Россияне не пострадали в ЧП с прогулочным катером на Дунае

Будапешт, 30 мая. Посольство РФ в Венгрии не получало данных от компетентных органов о возможности нахождения россиян среди пострадавших при ЧП с катером на Дунае, сообщили Федеральному агентству новостей в диппредставительстве.

По словам дипломатов, данных о пострадавших гражданах РФ в результате инцидента на Дунае нет.

По предварительным данным спасателей, в результате ЧП с катером пострадали в основном туристы из Китая. Однако некоторые местные СМИ сообщают, что речь идет о южнокорейских туристах.

На данный момент известно о гибели семи человек. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести. По некоторым данным, на борту в общей сложности находились 34 человека.

Как сообщалось ранее, спасательная операция осложняется плохими погодными условиями: в Будапеште уже темно, идет дождь и сильный ветер, сообщала «Газета.ру». По данным СМИ, именно высокие волны из-за ветра стали причиной столкновения двух катеров.

Инцидент произошел вечером в среду на Дунае возле парламента Венгрии: катер опрокинулся после того, как в него врезалось другое прогулочное судно. При этом в момент столкновения катер был пришвартован.

На видеозаписях, которые публикуют в Сети очевидцы, видно, что на набережной стоит большое количество автомобилей реанимации, полиции и спасателей. Полиция распорядилась остановить все перевозки на Дунае в центре Будапешта.