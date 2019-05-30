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Россия

Путин подписал закон об ответственности командиров за моральное состояние подчиненных

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Путин подписал закон об ответственности командиров за моральное состояние подчиненных

Москва, 30 мая.  Закон об ответственности командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон уточняет формулировку действующих норм, описывающих обязанности и ответственность военнослужащих, а также ответственность командиров за морально-политическое и психологическое состояние своих подчиненных.

Отмечается, что именно командиры являются единоначальниками и как в мирное, так и в военное время отвечают за боевую и мобилизационную готовность, также ряд других важных задач и сфер, обеспечивающих боеготовность вооруженных сил. Одной из таких обязанностей является поддержание должного морально-политического и психологического состояния подчиненных, которое позволяет им эффективно выполнять поставленные задачи.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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