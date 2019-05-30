Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросам ДРСМД в палатах Федерального собрания РФ

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о приостановке членства России в договоре ДРСМД.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Он вступил в силу 1 июня 1988 года. Стороны выполнили обязательства к июню 1991 года. СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД через полгода, поскольку Москва якобы не выполняет обязательства по договору. Однако он не предоставил никаких доказательств. 2 февраля 2019 года Вашингтон приостановил свои обязательства по договору. Президент Владимир Путин зеркально ответил на действия США и поручил не проводить с Вашингтоном переговоров по этой теме. По его словам, Штаты сами должен созреть для проведения содержательного диалога.