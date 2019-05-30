Пушков ответил на призыв Зеленского есть шаурму 

Москва, 30 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой. Сенатор отметил, что «на этом президентства не выстроить».

В среду Зеленский в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию с шаурмой, отметив в подписи, что для людей с напряженным графиком такой стрит-фуд может быть решением.

«Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — написал Зеленский.

По словам президента Украины, шаурма — еще один способ стать ближе к людям, не отрываться от них и не «забронзоветь».

По мнению российского сенатора, призыв Зеленского есть шаурму звучит «занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину».

«Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить», — написал в своем микроблоге в Twitter Пушков.

Ранее Пушков посоветовал Зеленскому правильно использовать свою популярность. По словам сенатора, у нового президента Украины из-за высокой популярности в стране «может сложиться неверное впечатление, будто... все мечтают вести с ним переговоры».

Пушков напомнил Зеленскому, что «это не так», поскольку тот является «новичком на политической сцене», которая в корне отличается от сцены артистической.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Сети началось масштабное противостояние сторонников и противников Зеленского. «Война» проявилась в создании и подписании четырех петиций: за его отставку, против, за отмену петиции об уходе политика с поста и за отказ от рассмотрения петиции об отставке Зеленского.

«Битва» началась после того, как созданное на официальном сайте президента Украины Максимом Безруком прошение об отставке Зеленского набрало необходимые для рассмотрения украинскими властями 25 тыс. голосов.