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Россия

Путин подписал закон, определяющий основания для отзыва лицензии у банков

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Путин подписал закон, определяющий основания для отзыва лицензии у банков

Москва, 30 мая.  Закон, который определяет нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Текст данного постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время, согласно действующей редакции закона «О банках и банковской деятельности», установлено, что Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, если не были удовлетворены требования кредиторов по денежным обязательствам. Размер таких требований в совокупности должен составлять не менее ста тысяч рублей (не менее тысячи МРОТ).

Однако в России действует иной закон, согласно которому нельзя использовать МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями. В частности, МРОТ не может быть применен для исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Соответствующие изменения были внесены Путиым в закон «О банках».

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Автор: Антон Зарубин
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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