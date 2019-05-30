Путин подписал закон, разрешающий россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Москва, 30 мая. Россияне с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять проживающих с ними детей по решению суда. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В июне 2018 года Конституционный суд РФ счет неконституционным запрет на усыновления детей лицами, страдающими заболеваниями из утвержденного правительством перечня Минздрава РФ.

Новый закон позволяет отступить от ограничений, если ребенок уже проживает в семье с носителями гепатита С и ВИЧ.

Госдума РФ одобрила соответствующий закон 21 мая, сообщает «Газета.ru».

Среди заболеваний, включенных в перечень: психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм, туберкулез, онкозаболевания, а также заболевания и травмы, которые привели к инвалидности первой группы.

Ранее Владимир Путин снизил госпошлину на временный ввоз культурных ценностей.