Закон о продлении амнистии капиталов подписал президент РФ

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документы вносят поправки в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были подготовлены во исполнение поручения президента РФ от 23 февраля 2019 года.

Закон устанавливает третий этап «амнистии капитала» на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Согласно поправкам, физлицо дополнительно сообщает в декларации сведения о госрегистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом «О международных компаниях».

В декларации также должна быть указана информация о переводе денежных средств со счетов в банках, расположенных за пределами РФ.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года.

Напомним, первые два этапа амнистии капиталов проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 млрд евро.

Госдумой поправки были одобрены в середине мая. Тогда в интервью Федеральному агентству новостей депутат Евгений Федоров подчеркнул значимость данных поправок. По его словам, закон позволяет «перевести средства, которые имеются у предпринимателей за рубежом, на российские счета». Он подчеркнул, что «для России это выгодно, поскольку эти средства возвращаются».

Как сообщал «Известия» на форуме «Деловой России» в феврале Путин предложил продлить на один год амнистию капитала для некоторых категорий бизнесменов, желающих вернуть свои средства в экономику страны. Эксперты сочли это показателем возрастающего влияния бизнеса на ситуацию в экономике страны и необходимостью поощрения частной инициативы в этой связи.