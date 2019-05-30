Путин снизил госпошлину на временный вывоз культурных ценностей

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому снижается размер государственной пошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей. Кроме того, этот документ освобождает от уплаты этого пошлины музыкантов, которые временно вывозят из России струнные инструменты. Текст указа был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данному документу, предельный размер пошлины составит пять тысяч рублей за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей за границу. Ранее пошлина составляла 0,01% от страховой стоимости временно вывозимых объектов.

Кроме того, если владелец струнного инструмента предоставит документ, подтверждающий, что целью поездки является гастрольно-концертная деятельность, он будет освобожден от уплаты этой пошлины.

Как отметили в правительстве, нововведение позволит снизить затраты на выставочные проекты, организуемые за рубежом благодаря частным российским коллекциям.