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Россия

Путин дал право Счетной палате проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

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Путин дал право Счетной палате проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Счетной палате проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ расширяет полномочия Счетной палаты. Теперь она может производить внешний государственный аудит в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием госкомпаний, госкорпораций и публично-правовых компаний в их уставных капиталах.

Изменения в законе позволят ведомству оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и других федеральных ресурсов. Также Счетная палата получила права проверять действия физических и юридических лиц, производителей товаров и услуг в том случае, если они используют субсидии из федерального бюджета.

Ранее президент РФ подписал закон, который обязывает медучреждения пускать родственников пациентов в реанимацию.

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Автор: Борис Николаев
Источник: официальный интернет-портал правовой информации
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