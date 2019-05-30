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Прогулочный катер с 34 пассажирами опрокинулся в Будапеште

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Прогулочный катер с 34 пассажирами опрокинулся в Будапеште

Будапешт, 30 мая. Прогулочный катер с 34 пассажирами на борту опрокинулся на Дунае в центре Будапешта. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, спасательные работы уже начались, однако они затруднены из-за плохих погодных условий. По предварительным данным, катер опрокинулся после того, как в него врезалось другое прогулочное судно. При этом в момент столкновения катер был пришвартован у здания венгерского парламента.

На данный момент нет точной информации о пострадавших. По данным СМИ, погибнуть могли три человека. 

В посольстве РФ в Венгрии Федеральному агентству новостей сообщили, что пока не располагают информацией о том, были ли на борту граждане РФ.

 

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Автор: Олеся Волкова
Источник: ТАСС
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