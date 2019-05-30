Путин подписал закон, разрешающий голосовать по месту пребывания

Москва, 30 мая. Закон, разрешающий голосовать на региональных выборах не по месту жительства, а по месту пребывания, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный документ позволяет гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, принимать участие в голосовании, при условии, что они зарегистрировались не менее, чем за три дня до него. Для участия в выборах гражданин должен будет подать заявление о включении в список избирателей или участников референдума. Кроме того, закон определяет порядок включения в списки избирателей россиян, которые работают вахтовым методом.

Помимо этого, закон позволяет избирательным комиссиям обращаться в компетентные органы для проверки кандидатов в члены избиркома. По итогам такого обращения органы министерства внутренних дел будут обязаны предоставить данные о судимостях или фактах уголовного преследования данного кандидата.