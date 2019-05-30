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Путин обязал медучреждения РФ пускать родственников пациентов в реанимацию

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Путин обязал медучреждения РФ пускать родственников пациентов в реанимацию

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медучреждения обязаны предоставлять возможность родственникам пациента посещать его, в том числе, в палате интенсивной терапии и реанимации.

Требования к организации посещений должен утвердить Минздрав РФ.

Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» были одобрены Госдумой 21 мая. 

Отметим, что ранее такая возможность официально была только у жителей Москвы: годом ранее московский департамент здравоохранения выпустил приказ о том, что все отделения реанимации должны быть круглосуточно открыты для родственников пациентов.

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Автор: Олеся Волкова
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