Путин обязал медучреждения РФ пускать родственников пациентов в реанимацию

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медучреждения обязаны предоставлять возможность родственникам пациента посещать его, в том числе, в палате интенсивной терапии и реанимации.

Требования к организации посещений должен утвердить Минздрав РФ.

Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» были одобрены Госдумой 21 мая.

Отметим, что ранее такая возможность официально была только у жителей Москвы: годом ранее московский департамент здравоохранения выпустил приказ о том, что все отделения реанимации должны быть круглосуточно открыты для родственников пациентов.