Путин ограничил иностранных граждан в праве службы по контракту в армии

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане в России могут заключить контракт на прохождение военной службы один раз. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новому закону иностранцы могут заключить контракт на прохождение военной службы на должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, старшинами и сержантами. Кроме того, они смогут служить в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, который уполномочен на решение вопросов гражданской обороны. Контракт может быть заключен один раз.

До этого в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» не было ограничений на заключение очередного контракта иностранными гражданами.

Иностранцы смогут преодалеть ограничения по заключению контракта, в том случае, если получат гражданство РФ. Также в документе уточняются категории граждан, которые приводятся к военной присяге.

Ранее Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы.