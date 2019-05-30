Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин ограничил иностранных граждан в праве службы по контракту в армии

57
0 Оставить комментарий

Путин ограничил иностранных граждан в праве службы по контракту в армии

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане в России могут заключить контракт на прохождение военной службы один раз. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новому закону иностранцы могут заключить контракт на прохождение военной службы на должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, старшинами и сержантами. Кроме того, они смогут служить в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, который уполномочен на решение вопросов гражданской обороны. Контракт может быть заключен один раз.

До этого в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» не было ограничений на заключение очередного контракта иностранными гражданами.

Иностранцы смогут преодалеть ограничения по заключению контракта, в том случае, если получат гражданство РФ. Также в документе уточняются категории граждан, которые приводятся к военной присяге.

Ранее Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы.

 

infox - new
Автор: Борис Николаев
Источник: официальный интернет-портал правовой информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров