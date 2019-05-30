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Россия

Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному голосованию

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Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному голосованию

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, для участия в электронном голосовании необходимо будет подать заявление с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг.

Ране в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах опробовать систему электронного голосования во время предстоящего в сентябре единого дня голосования.

Премьер отметил, что «особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы», для чего следует использовать соответствующее технологическое и программное обеспечение.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что электронное голосование стоит протестировать на осенних выборах в Мосгордуму. При этом он подчеркнул, что в настоящее время многие граждане живут в виртуальной среде, поэтому им необходимо дать возможность проголосовать не выходя из дома.

В единый день голосования 8 сентября пройдут голосования различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов и парламентариев законодательных органов госвласти в 13 регионах, сообщали «Известия».

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Автор: Олеся Волкова
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