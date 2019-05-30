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Патрушев обсудит с Болтоном вопросы региональной безопасности

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Патрушев обсудит с Болтоном вопросы региональной безопасности

Вашингтон, 30 мая. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет встречу в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. На встрече также будет присутствовать председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Они встретятся в июне в Иерусалиме для обсуждения вопросов региональной безопасности», — гласит текст сообщения.

Точная дата запланированной встречи пока не приводится. Отметим, что ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что власти РФ рассчитывают на продолжение сложившейся практики встреч Патрушева и Болтона и в текущем году.

Напомним, что Болтон осенью прошлого год посещал Москву, где он встретился как с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, так и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой министерства обороны страны Сергеем Шойгу.

На встрече с главой военного ведомства Болтон согласился с Шойгу, что сотрудничество России и США по Сирии является примером позитивного взаимодействия стран. Кроме того, он выразил надежду, что это сотрудничество между российскими и американскими военными будет расширяться.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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