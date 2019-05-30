Телеканал РЕН ТВ получил восемь наград премии МедиаБренд

Москва, 30 мая. По итогам Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ МедиаБренд телеканал РЕН ТВ стал лауреатом в трех номинациях, сообщает пресс-служба канала.

Лучшей промокампанией прошедшего года признали промо нового «Сезона блокбастеров». Серия промороликов к фильму «Чужой» победила в номинации «Лучшая промокампания фильма или сериала». Первое место в номинации «Лучшее использование звука» занял проморолик франшизы «Три икса».

Телеканал также стал обладателем пяти серебряных наград премии.

Конкурс МедиаБренд стартовал в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. Жюри конкурса состоит из известных международных экспертов в области телевизионного промо и дизайна и российских признанных профессионалов из сферы PR, дизайна, кино и рекламы.

Отметим, одну из серебряных статуэток телеканал получил за лучший проморолик сериала «СМЕРШ». События сериала начинаются 21 июня 1941 года. В центре сюжета — офицер госбезопасности Георгий Волков (Алексей Макаров), который должен доставить важнейшие документы со списком секретных советских агентов, внедренных в Германию.

Как сообщала «Газета.ру», несмотря на отсутствие масштабных боевых действий, сериал способен держать в напряжении зрителя благодаря основной сюжетной линии. В некотором смысле сериал перекликается с «Семнадцатью мгновениями весны» — что бы было, если бы Штирлицу пришлось вступать в прямой конфликт с врагом.