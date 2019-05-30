Путешествие бешеных денег по стоковым трубам. Причины и следствия. ФАН-ТВ

Сегодня собеседник Николая Старикова — журналист радио и печати Владимир Ворсобин. Речь пойдет о таком изобретении, как «Бингсти». А также о странных документально-финансовых схемах, которые вытягивают из водоканалов (читать «из потребителей коммунальных услуг») огромные суммы денег.

— Зрители, слушатели, читатели вас знают, как человека, с которым я вместе веду эфиры на радио. Я хочу сказать, что некоторое время назад вы открылись мне с неожиданной стороны, именно поэтому я и пригласил вас сегодня сюда, чтобы обсудить одну очень интересную тему. В телеэфире вы — приглашенный журналист, который рассказывает интересную историю, я об этом раньше не слышал. Поэтому расскажите, пожалуйста, что такое «Бингсти»?

— В свое время я часто занимался разоблачениями, связанными с разного рода мошенниками. Я сотрудничаю с академией наук, которая проводит очень интересные исследования, и одно меня зацепило. Оказалось, государство обязывает водоканалы добавлять в канализационные стоки какой-то эликсир. Причем этот эликсир в очень небольших дозах должен добавляться. Кстати, я посмотрел, есть разная информация про разные дозы, но больше всего мне понравилось — один литр на сто квадратных километров воды. Это примерно одна молекула действующего вещества будет колыхаться в тонне.

Самая противная история, что мы за это много платим. Этот чудодейственный эликсир «Бингсти», по задумке, должен обеззараживать стоки и избавлять от личинок разных паразитов. Стоит очень дорого, один водоканал одного небольшого города должен тратить по требованию законодательства 500-600 тысяч рублей в месяц на этот эликсир. Есть водоканалы, которые решили не платить, потому что капля средства не поможет, и вообще, у них нет паразитов. Они обратились в академию наук с вопросом, может ли эликсир в таких дозах воздействовать на паразитов. Академия наук начала тестировать.

Самое смешное, что он делается из обычной картофельной ботвы, то есть берется ботва, размачивается и получается в десятки раз дороже золота. Это дистиллированная вода, в которой замешано микро количество картошки. Чтобы было понятно нашим зрителям. То есть схема такая: растет картофельная ботва, ее берут, выжимают из нее некий сок, дальше этот сок разводят в бесконечном количестве пропорций. Запаковывают в какую-то бутылочку — «Бингсти». И дальше водоканалы обязаны покупать и применять. Самое загадочное в этой истории, что вот это безумие, вот эта дистиллированная вода действительно обязательна. Через документ «СанПиН».

И до сих пор загадка, буду мягко выражаться, это какое нужно иметь влияние на федеральные структуры, чтобы включить этот препарат в этот ГОСТ. Этот ГОСТ диктует всем водоканалам применение. Если вдруг водоканал отказывается применять этот эликсир, его штрафуют через прокуратуру и суды. Попытки водоканалов отказаться от этого эликсира были. И тут же «Бингсти», это производство, которое находится в Ростовской области. Там есть группа ученых, которые придумали такой препарат. Они создали специальное общество во главе с каким-то генералом. Я ему позвонил, он отказался со мной разговаривать. Видимо, это просто генерал для украшения. Они подавали в суды на водоканалы, которые от них отказывались, и их дико штрафовали. И все оказались закабалены этим «Бингсти». А это, извините, платежки. Каждому из нас, вы все платите за «Бингсти», потому что 500-600 тысяч рублей в месяц [должен платить] каждый маленький городок. А Москва, Питер и другие большие города — миллионы. И все это распространяется по платежкам.

— А когда все это началось, вот это безумие?

— Безумие началось давно. Лет 10 назад. Когда ушел Онищенко, и пришла Попова на должность главного санитарного врача. Именно при ней в этот новый «СанПиН» внесли «Бингсти».

— Я тоже немного погрузился в эту тему, после того, как услышал вашу передачу. Меня, знаете, что поразило? Что не просто изменили СанПиН и внесли туда этот «Бингсти». Мы же не вчера родились и не вчера, к сожалению, появилась эта проблема и проблема борьбы с паразитами. Как-то ведь с этим боролись и какие-то средства, механические, компостирование, иловые карты, что-то применялось.

— Это советский метод. Он сейчас, может, и признается по уровню отсталым, хотя на самом деле — он работал. И много паразитологов защищают самые старые иловые карты. По принципу, стоит большое поле, в котором стойки находятся, они находятся там годами, выжигаются под солнцем, вымораживаются. При необходимости кидают какую-нибудь химию, простую, недорогую. И это все.

— И теперь это нельзя применить?

— Конечно, здесь нужны специалисты, но в общем-то это почти под запретом. Тут я могу ошибиться, но если вы применяете даже карты, но не вносите «Бингсти» — это уже криминал.

— Итак, сначала изобретается некий эликсир, назовем его так, из картофельной ботвы с концентрацией три литра на Онежское озеро, которое якобы убивает яйца глистов.

— Да, заметим, что яйца глистов находятся под тремя оболочками. Оно в формалине, глисты не убиваются. Природа их жестко защищает.

— Если ошибаюсь, вы меня поправьте, потому что глубоко погрузились в эту тему. Есть это изобретение, а дальше? Есть оно и есть, но денег-то вы на нем не заработаете, потому что вы должны, будем мягко говорить, подвигнуть все водоканалы для того, чтобы они применяли это самое изобретение. И вдруг происходит чудо: изменяются санитарные нормы. Но и это еще не все. Дело в том, что нельзя же написать, что этот «Бингсти» является единственным средством борьбы. Нельзя. Значит, удаляется из «СанПиНа» то, что было до этого? И вносятся туда другие, более дорогие вещи.

А дальше получается очень интересная ситуация: дорогие вещи вы не будете использовать в массовом количестве. Если вы ничего не используете, на вас подают в суд, потому что вы не выполняете минимум. И получается, что откупиться от всего этого можно, используя самое недорогое хотя бы. Но в итоге «Бингсти». Правильно? Получается такой мягкий шантаж.

— Да, но здесь вмешались мы, и дальше закрутилась история очень странным образом. Я поехал в Ростов, встретился с профессором Серпокрыловым и его бригадой. Ребята хорошие, артистичные. После моего визита я сделал материал, в конце которого предложил СанЭпидемНадзору этим заняться. Давайте определимся: академики говорят, что это не работает, комиссия по лженауке говорит, что это лженаука, вы прописали этот препарат у себя в документах, давайте тогда как-то подытожим.

Или эксперимент новый, или подаем документы в прокуратуру. И тут же среагировал СанЭпидемНадзор. Они заявили, что будут проверять препарат, и мне казалось, что, в общем-то, победа близка. Потому у СанЭпидемНадзора есть институты, значит, он берет препарат и спокойно анализирует. Капает на какого-то паразита, тестирует, смотрит.

— Неужели это не странно? Смотрите, ведь он же применяется многие годы. Вы говорите и ученые говорят, что нужно разобраться, потому что ничего не происходит. И они только начинают его проверять. Потому что опять же, я посмотрел материалы, не были произведены испытания.

— Были, но какие? Были проведены испытания на безвредность. Дистиллированная вода — да, она безвредна. Самое главное испытание, которое было проведено на эффективность, было утеряно. Оно было утеряно в архиве одного из институтов. Дело в том, что этот «Бингсти» был сделан по работе одного ученого, который тоже его вроде протестировал, и его докторская была основой этого препарата. Я начал расследование, нашел и самого его, и руководителя работы, там, где он защищался, профессора, который руководил защитой. И у меня был один вопрос: а вы уверенны, что это работает?

Оказалось смешно. На самом деле, если бы появился Остап Бендер и решил зарегистрировать философский камень, он легко бы защитил эту работу. Потому что там все верят на слово, как выяснилось. Дело в том, что в науке есть такое понятие как «научный оппонент». Именно он должен критично подходить и спрашивать. Я нашел оппонента в этой работе. Выясняется, что он совершенно доверяет Серпокрылову, который изобрел это все, и что он проводил опыты, являясь заинтересованным лицом. Я нашел эту связь: в одном из обществ, распространяющих этот «Бингсти» он входит. Это такой клубок, скажем, нет основания говорить о корысти, но о том, что наука — это смесь прохиндеев и святых людей. Прохиндеи делают деньги, а святые люди всему верят.

— Ситуация действительно странная. Вы сказали, что Роспотребнадзор сейчас занялся этим вопросом.

— Да. Здесь начинается еще больше странностей. Я как-то упустил, я ждал результатов и вдруг выясняется, что Роспотребнадзор не может начать анализировать этот препарат, более того Роспотребнадзор подал в суд на «Бингсти», требуя только одного — дать официально этот препарат для исследования, но «Бингсти» самому Роспотребнадзору не дает.

— Вот здесь вот интересный момент. Правильно я понимаю, что это выглядит примерно так: какая-то правоохранительная структура подозревает какого-то гражданина в совершении преступления и говорит «сдайте, пожалуйста, ваш биоматериал, чтобы мы убедились, что это не вы совершили это преступление». Гражданин говорит «не буду сдавать» и правоохранители говорят «ну тогда мы ничего сделать-то и не можем». Так?

— Более того получается так, если они насильно возьмут и купят где-нибудь этот «Бингсти» и проанализируют его, это не будет иметь никакой юридической силы, потому что могут сказать, что это была подделка, а официально «Бингсти» не давали.

Я очень боюсь, что я наблюдаю некий спектакль. Или наше государство действительно построено так, что Роспотребнадзор не может проанализировать препарат, то есть государство расписывается о своей беспомощности в этом случае.

— Вся эта история с чудодейственным эликсиром под названием «Бингсти» выглядит, мягко говоря, странно, мутноватая какая-то история, поэтому в ней очень хочется разобраться. И завершая нашу программу «Причины и следствия», я еще раз хотел бы обратиться ко всем тем, кто, посмотрев ее, может помочь провести исследование, которое в итоге поставит точку. Работает «Бингсти» или не работает, и что это такое? Давайте, в конце концов, разберемся.