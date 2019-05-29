Госдеп США угрожает Турции санкциями за покупку С-400

Вашингтон, 29 мая. Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции в соответствии с законом CAATSA, если Анкара завершит поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом предупредила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы хотим взаимодействовать с Турцией, но наша позиция остается прежней: Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400», — заявила Ортагус.

По ее словам, речь может идти о приостановке закупок, а также участия турецкой промышленности в программе истребителя-бомбардировщика F-35. Кроме того, Ортагус не исключила применения закона о санкциях CAATSA.

Закон CAATSA был принят в 2017 году. Он предусматривает введение санкций против России, Ирана и КНДР, а также любых стран, которые осуществляют военно-техническое сотрудничество с ними.

Власти Турции неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от приобретения российских С-400. Первая партия комплексов ПВО должна прибыть в Турцию уже в июле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение этих комплексов является суверенным правом страны. Он подчеркнул, что никакая страна не может требовать у Анкары отказаться от этого решения. Позже турецкий лидер отметил, что Анкара не откажется от покупки российского оружия.

Ранее турецкие военные прибыли в Россию, чтобы пройти обучение по использованию С-400. Подготовка должна начаться в июне.