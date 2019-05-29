Опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины

Киев, 29 мая. Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке уточняется, что процедура импичмента инициируется большинством народных депутатов от конституционного состава Рады. Для расследования будет создаваться специальная комиссия, в состав которой входят народные депутаты, спецпрокурор и специальные следователи. При процедуре импичмента президенту полагаются защитники.

Полученные выводы, если они не относятся к гостайне, должны быть рассмотрены на открытом пленарном заседании Верховной рады. Если парламент примет обвинительное заключение, далее последует обращение в Верховный и Конституционный суды.

Если же Рада не примет постановление об импичменте, председательствующий от имени парламента извинится перед главой государства.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Как сообщала «Газета.ру», Зеленский обещал внести законопроект об импичменте в ходе своей предвыборной кампании.

В среду полномочный представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук сообщил журналистам, что Зеленский, как и обещал, передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста.

Как сообщали «Известия», в ходе предвыборной гонки Зеленский утверждал, что принципами его команды является равенство всех перед законом. В его штабе заявили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, будут, в частности, законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.