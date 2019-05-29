В Госдепе рассказали о дискуссиях с Россией по сирийскому Идлибу

Вашингтон, 29 мая. Вашингтон продолжает дискуссии с Москвой по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщила журналистам официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Дискуссия с российскими коллегами продолжается», — заявила на брифинге Ортагус.

По словам Ортагус, в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри встречается в ООН с представителями Совета Безопасности и спецпосланником организации по Сирии Гейром Педерсеном. При этом представитель Госдепа не уточнила, проводит ли Джеффри встречи с российскими коллегами.

В сентябре в Сочи страны-гаранты перемирия в САР (РФ и Турция) подписали меморандум о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. В настоящее время в Идлибе находится более десятка разных формирований, включая террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина, за последние полгода влияние боевиков распространилось почти на всю зону деэскалации в провинции Идлиб. Накануне на заседании СБ ООН он сообщил, что Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой. По его словам, в случае с Идлибом «речь не идет о масштабной боевой операции».

Вечером в среду сообщалось, что сирийские ВВС продолжают атаковать военные объекты боевиков незаконных бандгрупп в южной части Идлиба. Обстрелы артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) запечатлел на видео корреспондент Федерального агентства новостей. Под огнем оказались опорные пункты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой» вблизи городов Кафр-Набаль и Тармала, что привело к уничтожению ряда джихадистов и их военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.