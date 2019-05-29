Порошенко жаловался на недостаточную поддержку со стороны США в ходе выборов

Вашингтон, 29 мая. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал о жалобах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который был недоволен тем, что Вашингтон не оказывает ему достаточной поддержки.

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — прокомментировал Волкер жалобы Порошенко, выступая в Вашингтоне.

По словам Волкера, США были готовы работать с любым избранным президентом Украины, так как Вашингтон выступает «за укрепление демократии» и «проведение реформ на Украине». Другими приоритетами, по словам Волкера, являются борьба с коррупцией и ориентация Украины на Запад.

Волкер уже на следующий день после проведения второго тура выборов на Украине написал в своем Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой. Как отмечала пресс-служба Белого дома, Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав его победу важным моментом в истории Украины.

Отметим, что в начале мая в конгрессе США прошли открытые слушания в палате представителей. Их участники сошлись во мнении, что Вашингтон должен оказать Киеву различную поддержку, включая политическую, дипломатическую и «военно-техническую».

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли весной этого года в два этапа. Второй тур состоялся 21 апреля, в нем участвовали действовавший на тот момент президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В итоге претендента поддержали 73% избирателей, за Порошенко проголосовали лишь 24%.