Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Гелетея

Киев, 29 мая. Начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей был уволен указом президента страны Владимира Зеленского. Новым главой ведомства был назначен Алексей Оцерклевич. Об этом сообщает на официальном сайте украинского президента.

Сам Гелетей уже подтвердил, что написал рапорт об оставке.

«Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в тексте указа.

Другим указом Оцерклевич был назначен на должность начальника Управления государственной охраны Украины.

Также Зеленский подписал еще два указа. Согласно первому, со своего поста снимается Владимир Дахновский, бывший заместитель начальника управления Госохраны. Его преемником становиться Вячеслав Штучный.

Как отметили в пресс-службе украинского президента, кандидатура Оцерклевича получила рекомендации офицеров Вооруженных сил, ветеранов, волонтеров и журналистов. Зеленский прокомментировал назначение Оцерклевича, отметив, что тот добровольно пошел в армию в 2014 году, когда на Украине начался гражданский конфликт. Также президент выразил надежду, что новый глава управления Госохраны Украины справится со своими обязанностями достойно.

Напомним, Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре, опередив бывшего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовало более 70% избирателей.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Новоизбранный президент подписал указ о роспуске Верховной рады и заявил, что необходимо прекратить гражданскую войну на Украине. Также администрация национального лидера допустила проведение референдума по взаимоотношениям с Россией.