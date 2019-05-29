Онищенко посоветовал пожилым жить «чуть-чуть впроголодь»

Москва, 29 мая. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физнагрузкой для борьбы с лишним весом.

Ранее СМИ опубликовали результаты исследований американских ученых, согласно данным которых интервальные тренировки приносят серьезную пользу организму. По их данным, у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.

Комментируя исследование, Онищенко обратил внимание на то, что у возрастных людей снижены обменные процессы, а значит объем потребляемой пищи должен быть эффективным.

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — цитирует RNS слова Онищенко.

При этом он подчеркнул, что пожилые люди могут приступать к физическим тренировкам только при отсутствии проблем с сердцем.

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, комментируя исследование американских ученых, назвала физическую нагрузку недостаточной. По ее словам, нужно избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.

В интервью «Известиям» Денисенко отметила, что в ряде случаев физические нагрузки человеку просто противопоказаны. Например, при дефиците ферритина нагрузки усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще.