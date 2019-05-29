Температура в Москве прогнозируется выше средних многолетних значений. ФАН-ТВ

Ждать ли опасных погодных явлений в ближайшие дни в Москве, в какой период наиболее вероятны смерчи и почему они, метеорологи, могут ошибаться? Об этом специально для ФАН рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Уже в четверг к столичному региону с запада приблизится атмосферный фронт, в след за которым распространяются более прохладные воздушные массы. Этот фронтальный раздел принесет нам ливневые дожди, грозы и начнет снижать показания термометра, это неизбежно. В среду температура повышалась до +28+29 градусов. Жара начнет спадать, тем не менее, температурный режим все равно прогнозируется выше средних многолетних значений.

К Москве приближаются смерчи и торнадо?

В летнее время прохождение холодных фронтов в условиях перегретой атмосферы может сопровождаться смерчами и торнадо. Но категория таких опасных погодных явлений, к сожалению, прогнозируется за небольшой срок, не более чем за 2-3 часа, поэтому говорить о том, что они приближаются, безусловно, преждевременно. Но ожидаемые грозовые дожди местами будут сопровождаться порывали ветра до 15-17 м/с, что само по себе опасно.

В какой период смерчи и торнадо наиболее вероятны?

По статистике в Москве максимальная повторяемость смерчей случается в первой половине лета. Большее число приходится на июнь. Увидим, как будет в этом году.

Какие прогнозы на ближайшие дни?

Уже в пятницу дневные температуры не превысят +20+25 градусов. И хоть такой температурный режим будет превышать средние многолетние значения, положительная аномальная температура в последний день мая составит всего 3-4 градуса. На начало календарного лета, в выходные, надо расчитывать на улучшение погодных условий, вероятность дождей заметно сократится, станут прохладнее ночи +8+13 градусов, дневные часы субботу +20+25, +21+26, а в воскресенье возможно повышение температуры до +22+27. Если говорить о приближающемся июне, то он прогнозируется с режимом температуры выше нормы примерно на два градуса.

От чего возникают ошибки прогнозов?

В любом случае прогнозирование на большие сроки таит само по себе значительные ошибки. К сожалению, трудно прогнозировать возникновение тех или иных опасных погодных явлений. Очень многое зависит от расчета, скорости перемещения, расчета барических образований. Не всегда ошибки возникают из-за отсутствия квалификации синоптиков, это своего рода естественная погрешность гидродинамических моделей, которыми мы оперируем. Мы имеем дело с живой природой, которая вносит свои коррективы и не всегда укладывается в рамки, которые есть в нашем распоряжении.